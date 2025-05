LIVE Italia-Iran Amichevole volley 2025 in DIRETTA | gli azzurri vogliono la rivincita

Oggi, la Kione Arena di Padova diventa il palcoscenico di una sfida avvincente: Italia-Iran nel test match "Memorial Pasinato". Gli azzurri, guidati dal coach Ferdinando De Giorgi, sono pronti a prendersi la rivincita dopo le ultime sfide. In un periodo in cui il volley italiano sta riscoprendo la propria forza, ogni punto conta. Non perdere l'emozione della diretta, perché ogni azione può scrivere la storia!

Alla Kione Arena di Padova nuova amichevole per la nazionale italiana di pallavolo maschile: gli azzurri di Ferdinando De Giorgi cercano un immediata rivincita contro l'Iran in una partita speciale dedicata alla memoria di Michele Pasinato, leggenda della pallavolo italiana. Nella giornata di ieri Italia ed Iran si sono affrontate a Cavalese in un incontro amichevole. Ad avere la meglio è stata l'Iran, che si è imposta al tie-break (23-25, 25-18, 14-25, 25-21, 15-11).

LIVE Italia-Iran, Amichevole volley 2025 in DIRETTA: azzurri per l’immediata rivincita

