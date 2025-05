LIVE Italia-Iran 3-0 Amichevole volley 2025 in DIRETTA | gli azzurri si prendono la rivincita e vincono il Memorial Pasinato

L'Italia si riscatta e conquista il Memorial Pasinato con una vittoria schiacciante contro l'Iran: 3-0! Un match in cui gli azzurri hanno dimostrato una difesa solida e un contrattacco letale. Questo successo non è solo un trionfo nel volley, ma segna anche un passo importante verso le Olimpiadi del 2025, dove l’Italia punta a brillare. La squadra è pronta a scrivere una nuova storia!

20.17 L'Italia si prende la rivincita dopo la sconfitta di ieri a Cavalese. Quest'oggi gli azzurri hanno alzato il livello in difesa riuscendo ad essere più cinici nella fase di contrattacco 20.15 L'Italia batte 3-0 l'Iran e vince il Memorial Pasinato. A mettere la parola fine su quest'incontro è la diagonale di Rychlicki. 24-19 Buon attacco in diagonale del numero 12 iraniano. Esfandiar è uno dei migliori dell'Iran di questo terzo set 24-18 Mani out di Rychlicki che torna a mettere un pallone per terra e porta l'Italia a match point 23-18 Parallela vincente di Esfandiar.

