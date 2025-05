LIVE Italia-Iran 2-0 Amichevole volley 2025 in DIRETTA | 25-23 gli azzurri vincono il secondo set

Gli azzurri del volley continuano a brillare! Nella sfida amichevole contro l'Iran, l'Italia si porta in vantaggio con un 2-0 nel secondo set, grazie a giocate spettacolari e un gioco di squadra impeccabile. Questo incontro non è solo una prova di abilità , ma un'anticipazione della grande aspettativa che circonda i prossimi eventi sportivi internazionali. Rimanete sintonizzati, il meglio deve ancora arrivare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 Primo tempo fulmineo di Gargiulo 5-2 Si ferma in rete il servizio di Amin 4-2 Muro vincente di Poriya sull’attacco di Rychlicki 4-1 Bellissima parallela di Bottolo che fascia bene il pallone e toglie il tempo al muro avversario 3-1 Va a segno la diagonale di Poriya TIME OUT IRAN 3-0 Muro vincente sulla diagonale di Poriya 2-0 Errore in attacco per l’Iran 1-0 Si ferma in rete il primo tempo di Eisa TERZO SET Secondo set che segue lo stesso copione del primo: le due nazionali salgono punto a punto fino al 18 quando l’Italia riesce a piazzare l’allungo decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Iran 2-0, Amichevole volley 2025 in DIRETTA: 25-23, gli azzurri vincono il secondo set

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

