LIVE Italia-Iran 0-0 Amichevole volley 2025 in DIRETTA | inizia il match tanti cambi per entrambi i CT

Il volley italiano si infiamma in questa amichevole contro l'Iran, un test fondamentale in vista dei campionati del 2025. Entrambi i ct sperimentano nuove strategie, rendendo ogni scambio una sorpresa. L'Italia, con giovani talenti come Bottolo e Rychlicki, sta costruendo il futuro del volley azzurro. Ogni punto è cruciale: chi sarà il protagonista di questa sfida? Segui la diretta per scoprirlo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-7 Bottolo colpisce male il pallone con l’attacco che finisce sul nastro inferiore della rete 7-6 Pallonetto spinto di Porya, Boninfante tiene in vita il pallone e Rychlicki lo tocca quanto basta per cambiare la traiettoria e sorprendere gli avversari 6-6 Si ferma in rete la battuta di Bottolo 6-5 Grandissima difesa di Laurenzano sul muro iraniano. Il libero azzurro tiene in vita il pallone con Anzani che la alza per Bottolo, il quale la chiude in diagonale. 5-5 Ingenuità di Rychlicki che tocca la rete in fase di ricostruzione 5-4 Si ferma in rete il servizio di Boninfante 5-3 MONSTER BLOCK!! Muro verticale e perfetto per Simone Anzani che chiude la diagonale ad Amin 4-3 Mani fuori di Kamil Rychlicki che aveva attaccato dalla seconda linea 3-3 Attacco di seconda di Karimi che sorprende la prima linea italiana 3-2 Si ferma in rete il servizio di Amin 2-2 Parallela vincente di Amin Esmailnezhad che colpisce la spalla di Laurenzano 2-1 Aceeee!! Scende all’improvviso il servizio di Luca Porro 1-1 Muro vincente di Gargiulo 0-1 Diagonale vincente di Porya PRIMO SET 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Iran 0-0, Amichevole volley 2025 in DIRETTA: inizia il match, tanti cambi per entrambi i CT

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Iran 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

In Val di Fiemme e Padova la doppia sfida Italia-Iran; Pallavolo, Italia-Iran: dove vedere la gara in diretta tv e streaming | Amichevole Internazionale; De Giorgi fa esperimenti, l'Italvolley perde il test al tie break contro l'Iran; A Cavalese gli azzurri superati 3-2 dall’Iran. 🔗Approfondimenti da altre fonti

LIVE Italia-Iran, Amichevole volley 2025 in DIRETTA: azzurri per l’immediata rivincita

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Iran, BPER Test Match ...

LIVE Italia-Iran 2-3, Amichevole volley 2025 in DIRETTA: gli iraniani vincono al tie-break il primo test

Lo riporta informazione.it: CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Iran. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre a ...

LIVE Italia-Iran, Amichevole volley 2025 in DIRETTA: prosegue la preparazione verso la Nations League

Secondo oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Iran, amichevole di ...