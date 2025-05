LIVE Italia-Iran 0-0 Amichevole volley 2025 in DIRETTA | grande equilibrio nel primo set

In un’amichevole carica di tensione, Italia e Iran si sfidano sul campo di volley, dando vita a un match caratterizzato da grande equilibrio. La giovane squadra italiana dimostra il suo potenziale, con giocate sorprendenti come la parallela no look di Rychlicki. Questo incontro non è solo sport: riflette un crescente interesse per il volley, simbolo di una nuova era nel nostro panorama sportivo nazionale. Rimanete sintonizzati per scoprire chi avrà la meglio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-17 Parallela no look per Rychlicki. 17-17 Termina in rete anche la battuta di Boninfante. 17-16 Diagonale vincente di Bottolo sull’alzata staccata da rete e bassa 16-16 Si ferma in rete la battuta di Gargiulo. 16-15 Luca Porro va a segno con la pipe attaccata senza muro. 15-15 Primo tempo velocissimo di Valizadeh. Come già successo ieri gli iraniani stanno giocando molto al centro. 15-14 Termina di poco largo il muro iraniano dopo l’attacco in diagonale di Rychlicki. Brividi per l’Italia con il pallone che ha attraversato tutto il lato stretto del campo prima di atterrare larga 14-14 Si ferma a metà rete il servizio di Rychlicki. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Iran 0-0, Amichevole volley 2025 in DIRETTA: grande equilibrio nel primo set

LIVE Milan-Bologna 0-1, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: Ndoye firma la rete che vale la vittoria del trofeo!

Il Bologna conquista la Coppa Italia 2025 sconfiggendo il Milan 0-1 nella finale, grazie a un gol decisivo di Ndoye.

