LIVE Inter-PSG Champions League calcio 2025 in DIRETTA | confermate le formazioni previste alla vigilia

L'attesa è finita: questa sera l'Inter sfida il PSG nella finalissima di Champions League del 2025! Una partita che non è solo un evento sportivo, ma un momento che segna un'epoca per il calcio italiano e europeo. Con le formazioni ufficiali già annunciate, i tifosi sono pronti a vivere emozioni indimenticabili. Chi avrà la meglio in questo duello? Rimanete sintonizzati e preparatevi a un grande spettacolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:58 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Inter-PSG. Poco più di un'ora al fischio d'inizio della finalissima di Champions League. Diramate le formazioni ufficiali. Nessuna sorpresa, confermate le formazioni previste alla vigilia. INTER (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi, Pavard; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. PSG (4-3-3): Donnarumma; Mendes, Pacho, Maequinhos, Hakimi; Fabian Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Doue. Allenatore: Luis Enrique. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima di Champions League 20242025 tra Inter e PSG.

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

