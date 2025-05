LIVE Inter-PSG 0-5 Champions League calcio 2025 in DIRETTA | sonora sconfitta per i nerazzurri Fanno festa i parigini

Un'onda di delusione travolge l'Inter dopo la sonora sconfitta contro il PSG in Champions League. I nerazzurri, protagonisti in un'era di grande competitività calcistica, si trovano ora a riflettere su una stagione che si fa sempre più complessa. Al contrario, i parigini festeggiano un trionfo che rafforza la loro ambizione di dominare in Europa. Riuscirà l'Inter a rialzarsi e a dimostrare di essere all'altezza delle sfide globali?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PARTITA: INTER-PSG 0-5 90?- Fallo tattico di Hakimi, che stavolta riceve il cartellino giallo. 89?- Esplode la festa dei parigini, mentre in casa nerazzurra c’è delusione mista a sgomento. 87?- Gol PSG. Triangolo tra Mayulu e Barcolà, con il giovanissimo appena entrato che fredda Sommer. Questo è il passivo più alto mai registrato in una finale di Champions. 85?- Triplo cambio PSG. Fuori Kvaratskhelia, Fabian Ruiz e Joao Neves. Entrano Emery, Ramos ed il giovane Mayulu. 83?- Arrivano gli olè dei tifosi transalpini, che sottolineano ogni passaggio dei propri beniamini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Inter-PSG 0-5, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: sonora sconfitta per i nerazzurri. Fanno festa i parigini

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Cerca Video su questo argomento: Live Inter Psg 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Psg-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, le probabili formazioni; Champions League, PSG-Inter: dove vedere la finale in tv e streaming; Psg-Inter, dove vedere oggi in tv e streaming la finale di Champions League: orario e diretta gratis in chiaro; PSG-Inter dove vederla in tv oggi: stasera la finale di Champions, gratis e in abbonamento. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE

tg24.sky.it scrive: Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE ...

PSG-Inter LIVE 2-0: due occasioni per Kvaratskhelia. Dentro Bisseck e Zalewski

Come scrive msn.com: PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 2-0 MARCATORI: 12` Hakimi (P), 20`, Douè (P). GOAL E AZIONI SALIENTI 54` - Punizione ...

LIVE Psg-Inter 3-0: Doué cala il tris, ora risultato pesantissimo

Secondo inter-news.it: Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri - Leggi su Inter-News ...