LIVE Inter-PSG 0-4 Champions League calcio 2025 in DIRETTA | c’è gloria anche per Kvaratskhelia

Nella Champions League, l'Inter subisce una pesante sconfitta contro il PSG, con un clamoroso 0-4 che lascia il segno. Kvaratskhelia, l'ex stella del Napoli, si fa notare con un gol che evidenzia le fragilità della difesa nerazzurra. Questo match non è solo una sconfitta, ma un campanello d’allarme per Inzaghi e i suoi uomini, in un contesto di sempre maggiore competitività europea. La domanda ora è: come reagirà l’Inter

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78?- Sostituzione PSG. Fuori Nuno Mendes, al suo posto Hernandez. 75?- Si sporca i guantoni Donnarumma, che disinnesca la conclusione di Thuram. 74?- Gol PSG. C’è gloria anche per Kvaratskhelia. L’ex Napoli punisce la difesa altissima degli uomini di Inzaghi. Un KO che sta assumendo i contorni di un’umiliazione. 72?- Ammonito anche Acrebi. Saltano i nervi in casa nerazzurra. 71?- Sostituzione Inter. Fuori Calhanoglu, al suo posto Asllani. 70?- Occasione PSG con Barcolà che grazia i nerazzurri. Una sola squadra in campo. 70?- Entrataccia di Thuram su Fabian Ruiz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Inter-PSG 0-4, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: c’è gloria anche per Kvaratskhelia

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Inter Psg 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Champions League, PSG-Inter: dove vedere la finale in tv e streaming; Psg-Inter, dove vedere oggi in tv e streaming la finale di Champions League: orario e diretta gratis in chiaro; PSG-Inter dove vederla in tv oggi: stasera la finale di Champions, gratis e in abbonamento; Inter-Psg in finale di Champions: dove vederla in streaming e in tv. 🔗Ne parlano su altre fonti

Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE

Secondo tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE ...

PSG-Inter LIVE 2-0: due occasioni per Kvaratskhelia. Dentro Bisseck e Zalewski

Lo riporta msn.com: PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 2-0 MARCATORI: 12` Hakimi (P), 20`, Douè (P). GOAL E AZIONI SALIENTI 54` - Punizione ...

LIVE Psg-Inter 3-0: Doué cala il tris, ora risultato pesantissimo

Secondo inter-news.it: Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri - Leggi su Inter-News ...