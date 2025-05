LIVE Inter-PSG 0-3 Champions League calcio 2025 in DIRETTA | Douè chiude la contesa

In una serata da dimenticare per l'Inter, il talento di Douè ha brillato in Champions League, segnando e chiudendo la contesa sul 3-0 contro il PSG. Questo giovane prodigio rappresenta un trend sempre più evidente: l'ascesa dei calciatori under 20 che dominano il palcoscenico europeo. Se la storia del calcio ci ha insegnato qualcosa, è che questi giovani possono cambiare le sorti di una partita. Non perdere i prossimi aggiornamenti!

67?- Sostituzione PSG. Esce il man of the match Douè, al suo posto Barcolà. 65?- Ammonito Douè, che nell'esultanza ha tolto la maglietta. 64?- Gol PSG. Contropiede magistrale dei transalpini, con la stella classe 2005 Douè che finalizza. Notte fonda per l'Inter. 63?- Sostituzioni Inter. In campo Darmani e Carlos Augusto, fuori Mkhitaryan ed uno sfortunato Bisseck. Il difensore appena entrato ha subito un infortunio muscolare. 61?- Intervento preziosissimo di Acerbi sulla conclusione di uno scatenato Hakimi. Calcio d'angolo PSG. 60?- Conclusione da dimenticare di Barella, che ci prova dopo la ribattuta della difesa parigina.

PSG-Inter LIVE, formazioni ufficiali: Thuram-Lautaro, c'è Pavard. Doué preferito a Barcola

Stasera il palcoscenico è tutto per PSG-Inter, finale di UEFA Champions League. Con Thuram e Lautaro in attacco e Pavard pronto a brillare, il match promette scintille.

