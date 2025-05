LIVE Inter-PSG 0-2 Champions League calcio 2025 in DIRETTA | termina il primo tempo

In un clima di tensione e aspettativa, l’Inter si trova sotto 0-2 contro il PSG in una finale di Champions League che rischia di diventare un incubo. Inzaghi ha ora il difficile compito di risollevare le sorti della partita. Con i riflettori puntati sul suo team, ogni momento è cruciale: i secondi 45 minuti potrebbero scrivere la storia. Gli appassionati di calcio sanno bene che, nel mondo dello sport, tutto può succedere. Restate sintonizzati!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:49 Si chiude qui un primo tempo da dimenticare per gli uomini di Inzaghi. Il tecnico piacentino dovrà strigliare i suoi nell’intervallo. C’è ancora tempo per riaprire questa finalissima, ma bisogna dare dei segnali sin dai primi minuti della ripresa. A tra poco! FINE PRIMO TEMPO 46?- Doppio passo ubriacante di Douè, la cui conclusione è però sbilenca. 45?-Due minuti di recupero. 44?- Ultime fasi di una difficilissima prima frazione per l’Inter. 42?- PSG che rifiata fraseggiando nella metà campo avversaria. 40?- Marquinhos protegge l’uscita di un finora inoperoso Donnarumma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Inter-PSG 0-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: termina il primo tempo

LIVE Coppa Italia, comincia il secondo tempo tra Bologna e Milan, punteggio ancora sullo 0-0

Live Coppa Italia: inizia il secondo tempo della finale tra Bologna e Milan, con il punteggio ancora bloccato sullo 0-0.

Cerca Video su questo argomento: Live Inter Psg 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Psg-Inter, dove vedere oggi in tv e streaming la finale di Champions League: orario e diretta gratis in chiaro; Psg-Inter, finale di Champions League: dove vederla in tv e streaming; PSG-Inter dove vederla in tv oggi: stasera la finale di Champions, gratis e in abbonamento; Inter-Psg in finale di Champions: dove vederla in streaming e in tv. 🔗Cosa riportano altre fonti

Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE

Riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE ...

PSG-Inter LIVE 2-0: Thuram vicino al goal

Scrive msn.com: PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 2-0 MARCATORI: 12` Hakimi (P), 20`, Douè (P). GOAL E AZIONI SALIENTI 37` - Cross dalla ...

LIVE Psg-Inter 2-0: Doué raddoppia, ripartenza fulminea

Si legge su inter-news.it: Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri - Leggi su Inter-News ...