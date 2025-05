LIVE Inter-PSG 0-0 Champions League calcio 2025 in DIRETTA | inizia l’incontro

La finale di Champions League 2024/2025 è finalmente qui! Inter e PSG si sfidano in un match che promette emozioni forti, mentre i riflettori del calcio europeo sono puntati su questa attesissima contesa. Con storie ricche di talento e passione, le due squadre rappresentano il perfetto connubio tra tradizione e innovazione. Chi avrà la meglio? Non perdere l'occasione di vivere ogni istante di questa grande battaglia sportiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1?- Calcio d'inizio di Dembelè, si parte. PRIMO TEMPO 20:59 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Ci siamo, sta per iniziare la finalissima di Champions League 20242025! 20:57 Accolte dal boato del pubblico entrano in campo le due formazioni. 20:55 Javier Pastore e Javier Zanetti portano la Coppa al centro del campo. 20:52 Spettacolo coinvolgente della band di Los Angeles. Ora gli inservienti rimuovono il palco, poi entreranno in campo le formazioni finaliste. 20:49 In corso il prematch show dei Linkin Park, rock band tornata sulle scene dopo 7 anni di assenza.

