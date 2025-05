LIVE Inter incubo nei primi minuti | PSG avanti 2-0 con i gol di Hakimi e Douè

La finale di Champions League è qui e l'Inter vive un incubo nei primi minuti: il PSG è già avanti 2-0, con i gol di Hakimi e Doué. Mentre i tifosi sperano in un miracolo, il mondo intero osserva. L'Europa si ferma per assistere a una sfida che va oltre il campo: è una questione di orgoglio e leggenda. Riusciranno i nerazzurri a ribaltare la situazione? La storia del calcio è in gioco!

È finalmente arrivato il giorno più atteso degli amanti del calcio: è il giorno della finale di Champions League. All”Allianz Arena di Monaco di Baviera si affronteranno Inter e Paris Saint Germain per entrare nella storia di questo sport. I nerazzurri, oggi in completo giallo puntano a salire sul tetto d’Europa per la quarta volta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - LIVE Inter incubo nei primi minuti: PSG avanti 2-0 con i gol di Hakimi e Douè

? FIFA CLUB WORLD CUP 2025: Inter e Juve! ? | Mediaset - Ogni Giorno la Partita Migliore

Il countdown è ufficialmente iniziato per il FIFA Club World Cup 2025! Nella notte del 15 giugno, l'Hard Rock Stadium di Miami accoglierà la sfida tra Inter Miami e Al Ahly, segnando l'inizio di un evento globale.

Inter incubo e rimonta, a Verona è 3-3

Da ansa.it: Più delusi che soddisfatti i nerazzurri, passati dall'incubo alla ... altri 3 minuti: prima gol di testa di Pisano. Il tris gialloblù nella ripresa con Ionita. L'Inter accorcia le ...

Inter dall'incubo al tripudio, ribaltato il Monza

msn.com scrive: Allo Stadio Giuseppe Meazza, in una partita dalle mille emozioni, dopo essere stata sotto 0-2 nel primo tempo vince 3-2 con il Monza la partita del sabato sera della ventottesima giornata di Serie ...

TS - Inter, notte da incubo: un aspetto su tutti deve preoccupare Inzaghi

Si legge su msn.com: E' una notte da incubo quella dell'Inter al Franchi e finisce con gli sfottò ... La serata consegna la prima vera fuga della stagione ed è del Napoli. E' un altro recupero funesto per Inzaghi ...