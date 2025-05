LIVE Inter e PSG sognano la Champions League | al via la finale

La finale di Champions League è qui e le emozioni sono alle stelle! Inter e PSG, due club simbolo di passione e talento, si sfidano all’Allianz Arena di Monaco per scrivere un nuovo capitolo della storia del calcio. Mentre il mondo intero tiene il fiato sospeso, i nerazzurri puntano al loro quarto trionfo europeo. Chi avrà la meglio in questo duello epico? È il momento di sognare!

È finalmente arrivato il giorno più atteso degli amanti del calcio: è il giorno della finale di Champions League. All"Allianz Arena di Monaco di Baviera si affronteranno Inter e Paris Saint Germain per entrare nella storia di questo sport. I nerazzurri, oggi in completo giallo puntano a salire sul tetto d'Europa per la quarta volta .

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…»

Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

