LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Simon Yates verso la vittoria finale! Ribaltone epico Van Aert decisivo

Il Giro d'Italia 2025 sta regalando emozioni da cardiopalma! Oggi, nella tappa cruciale, Simon Yates si avvicina alla vittoria finale mentre Van Aert compie un ribaltone epico. L'intensità della competizione riflette un trend crescente nel mondo del ciclismo: la battaglia per il podio diventa sempre più serrata, rendendo ogni tappa fondamentale. Occhi puntati su Carapaz e Del Toro, che si trovano a un bivio decisivo. Riuscirà Yates a

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 15.53 Del Toro e Carapaz non ci credono più. Si sono resi conto che hanno perso il Giro d'Italia. Per Carapaz, probabilmente, un'occasione del genere non ricapiterà più. Per Del Toro ce ne saranno tante altre. 15.52 Una salita come quella di Sestriere è perfetta per Van Aert. Il solco si allargherà ulteriormente. 15.51 Sale a 2'13" il vantaggio di Simon Yates su Carapaz e Del Toro. Il britannico sta realizzando un'impresa memorabile, difficile da dimenticare. 15.50 Harper a 13 km dall'arrivo. 1'34" su Verre, 4'37" su Van Aert e Simon Yates, 6'42" su Del Toro e Carapaz, 7'29" su Gee.