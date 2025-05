LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Simon Yates verso il ribaltone epico! E Van Aert può essere decisivo

Oggi il Giro d'Italia 2025 regala emozioni da brivido! Simon Yates è pronto a un ribaltone epico, mentre Wout Van Aert si prepara a sfruttare ogni opportunità. Con una decina di chilometri di discesa prima dell'ardua salita verso Sestriere, la tensione è palpabile. In un contesto in cui la strategia la fa da padrone, chi avrà la meglio? Non perdere neanche un attimo della diretta per scoprire chi dominerà!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 15.40 Ora circa una decina di km di discesa prima della salita finale verso Sestriere. 15.39 Prosegue il tatticismo esasperato tra Del Toro e Carapaz. I vecchi proverbi sono sempre attuali: tra i due litiganti, il terzo gode. 15.38 Simon Yates al GPM! Inizia la discesa. E ora troverà Van Aert. 15.37 Simon Yates mantiene 1’43” su Del Toro e Carapaz, 2’43” su Gee che è crollato. 15.36 Carapaz sembra stremato. Simon Yates invece ritrova brillantezza. Sa che la sua carriera, a quasi 33 anni, sta per cambiare per sempre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Simon Yates verso il ribaltone epico! E Van Aert può essere decisivo

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Cerca Video su questo argomento: Live Giro D Italia Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Ventesima Tappa; Giro d'Italia 2025: Prodhomme vince la 19ª tappa Biella-Champoluc. Del Toro in maglia rosa; Giro d'Italia, Prodhomme vince a Champoluc! Del Toro 2° allunga su Carapaz 3°; 14 tappa Giro d'Italia 2025. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Diretta Live 20esima tappa Giro d'Italia Verrès-Sestriere: Del Toro per chiudere i giochi, Carapaz cerca l'impresa

Riporta sport.virgilio.it: Diretta LIVE Giro d'Italia ventesima tappa Verrès-Sestriere. Isaac Del Toro prova a chiudere i giochi; Richard Carapaz prova il tutto per tutto.

LIVE Giro, 20ª tappa: lo sterrato sul Colle delle Finestre decide la corsa, il via alle 10.45

Scrive gazzetta.it: La Cima Coppi del Giro 2025 (scollinamento a quota 2.178 metri) è una salita su sterrato di 18,5 km con un dislivello di 1.694 metri. L'ascesa ha una pendenza media del 9,2% e punte del 14% nella ...

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il Colle delle Finestre sarà il giudice supremo

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ...