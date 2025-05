LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Simon Yates ribalta tutto e conquista la maglia rosa! Del Toro e Carapaz pagano una marcatura asfissiante

Un colpo di scena al Giro d'Italia 2025! Simon Yates, con una performance da incorniciare, si aggiudica la maglia rosa, mentre Carapaz e il suo team faticano sotto la pressione. Questa tappa, segnata da rivalità intense e strategie avvincenti, riflette l’aumento dell’agonismo nel ciclismo moderno. Gli appassionati non possono perdersi i prossimi sviluppi: la battaglia per il podio è appena iniziata! Chi sarà il prossimo a sorprendere?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 16.26 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 HARPER Chris Team Jayco AlUla 5:27:29 2 VERRE Alessandro Arkéa – B&B Hotels 1:49 3 YATES Simon Team Visma Lease a Bike 1:57 4 GAROFOLI Gianmarco Soudal Quick-Step 3:52 5 ROCHAS Rémy Groupama – FDJ 3:57 6 MARCELLUSI Martin VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 4:31 7 VERONA Carlos Lidl – Trek 4:31 8 POOLE Max Team Picnic PostNL 6:45 9 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 7:10 10 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 7:10 16.24 Inutile allungo di Del Toro, che chiude a 7’10”, guadagnando una manciata di secondi su Carapaz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Simon Yates ribalta tutto e conquista la maglia rosa! Del Toro e Carapaz pagano una marcatura asfissiante

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Diretta Live 20esima tappa Giro d'Italia Verrès-Sestriere: Del Toro per chiudere i giochi, Carapaz cerca l'impresa

sport.virgilio.it scrive: Diretta LIVE Giro d'Italia ventesima tappa Verrès-Sestriere. Isaac Del Toro prova a chiudere i giochi; Richard Carapaz prova il tutto per tutto.

LIVE Giro, 20ª tappa: lo sterrato sul Colle delle Finestre decide la corsa, il via alle 10.45

Come scrive gazzetta.it: La Cima Coppi del Giro 2025 (scollinamento a quota 2.178 metri) è una salita su sterrato di 18,5 km con un dislivello di 1.694 metri. L'ascesa ha una pendenza media del 9,2% e punte del 14% nella ...

Giro d'Italia, 20a tappa: capolavoro Visma, la rivincita di Simon Yates. Ma l'harakiri di EF e UAE è colossale

Come scrive sport.virgilio.it: La Visma ha fatto copia e incolla (con le dovute proporzioni) e s’è presa un Giro d’Italia sul quale pochi avrebbero ormai scommesso: senza Vingegaard, mai presente sulle strade italiane, Simon Yates ...