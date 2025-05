LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Simon Yates può sbancare! Del Toro a ruota di Carapaz

Oggi il Giro d'Italia 2025 regala emozioni uniche! Simon Yates è in corsa per conquistare Del Toro e Carapaz, con un vantaggio di 1’09”. Damiano Caruso sta cercando di rimanere in gioco, a soli 45” dalla maglia rosa. Un momento cruciale in questa edizione del giro, che riflette la crescente competitività nel ciclismo professionistico. Riuscirà Yates a mantenere la sua posizione? Segui la diretta e scopri chi conquisterà la vetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 15.16 Damiano Caruso a circa 45? dalla maglia rosa. 15.15 Simon Yates ha 1’09” su Del Toro e Carapaz! 15.15 Niente da fare, Harper purtroppo stacca Verre. 15.15 Verre ha 23 anni: non ha mai vinto tra i professionisti. 15.14 5 km al GPM per Verre e Harper. 15.14 Gee sta tirando il terzetto con Carapaz e Del Toro. Ma il canadese non è così brillante. 15.13 Ricordiamo che nella fuga iniziale c’era anche Van Aert. Potrà mettersi a disposizione del capitano Simon Yates nel tratto decisivo che porterà a Sestriere! 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Simon Yates può sbancare! Del Toro a ruota di Carapaz

Diretta Live 20esima tappa Giro d'Italia Verrès-Sestriere: Del Toro per chiudere i giochi, Carapaz cerca l'impresa

LIVE Giro, 20ª tappa: lo sterrato sul Colle delle Finestre decide la corsa, il via alle 10.45

Giro d'Italia, si decide tutto sul Colle delle Finestre: Del Toro e Carapaz, che duello per la maglia rosa. Attacca Yates Live

