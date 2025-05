LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Simon Yates firma il ribaltone e fa pagare il tatticismo esasperato di Del Toro e Carapaz

Oggi, il Giro d'Italia 2025 ha riservato emozioni inaspettate: Simon Yates ha messo in atto una strategia vincente, ribaltando le aspettative e punendo il tatticismo di Del Toro e Carapaz. A quasi 33 anni, l'inglese torna a brillare, conquistando un Grande Giro dopo sette anni. Questo successo non è solo una vittoria personale, ma rappresenta anche un cambio di paradigma nel ciclismo moderno, dove la strategia gioca un ruolo cruciale. Restate sinton

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 16.35 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.34 Simon Yates, a quasi 33 anni, celebra il secondo Grande Giro della carriera, che arriva ben 7 anni dopo la Vuelta 2018. 16.32 La nuova classifica generale: 1?2 YATES Simon TVL 79:18:42?1:21 2?1 DEL TORO Isaac UAD 3:56?3:56 3?1 CARAPAZ Richard EFE 4:43?4:00 4 – GEE Derek IPT 6:23?3:56 5 – CARUSO Damiano TBV 7:32?3:56 6?1 PELLIZZARI Giulio RBH 9:28?3:56 7?1 BERNAL Egan IGD 12:42?7:29 8 – RUBIO Einer MOV 13:05?6:26 9?1 MCNULTY Brandon UAD 13:36?4:03 10?1 STORER Michael TUD 14:27?5:16 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Simon Yates firma il ribaltone e fa pagare il tatticismo esasperato di Del Toro e Carapaz

