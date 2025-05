LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si decide tutto sul mostruoso Colle delle Finestre!

Oggi è il giorno decisivo per il Giro d'Italia 2025! La ventesima tappa, con il temibile Colle delle Finestre, promette emozioni mozzafiato e potenziali ribaltoni in classifica. Gli atleti si sfideranno in un’epica battaglia che segna non solo il destino della maglia rosa, ma riflette anche la resilienza e la determinazione di ogni ciclista. Sintonizzatevi per non perdervi nemmeno un momento di questa straordinaria avventura!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima tappa del Giro d'Italia 2025, l'ultima grande battaglia per la maglia rosa, con il Colle delle Finestre che dovrebbe essere il giudice supremo. Dopo il nulla di fatto praticamente della tappa di ieri, oggi si decide il Giro d'Italia. Isaac Del Toro si presenta al via di questa penultima tappa con 43 secondi di vantaggio su Richard Carapaz, che crede assolutamente ancora nella rimonta e che si giocherà tutto proprio su quell'attesissimo Colle delle Finestre.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il Colle delle Finestre sarà il giudice supremo

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Verrès-Sestrière: orari TV, diretta e percorso

Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Verrès-Sestriere, programma, streaming

