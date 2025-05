LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina il Colle delle Finestre Vantaggio ampio dei fuggitivi

Oggi il Giro d'Italia 2025 affronta il temuto Colle delle Finestre, una tappa che promette emozioni forti e sorprese. Con i fuggitivi in vantaggio, si preannuncia una battaglia all'ultimo respiro. Qui, la forza fisica incontra la resistenza mentale: solo i più determinati conquisteranno la vetta. Un momento cruciale che rispecchia la sfida del ciclismo moderno, dove ogni pedalata può cambiare le sorti della corsa. Non perderti l’azione!

14.20 Tra poco si scatenerà l'inferno. Sul Colle delle Finestre non c'è squadra che tenga. Sarà uno contro uno. Conteranno solo le gambe, la grinta e la resistenza. 14.18 Il Colle delle Finestre misura 18,5 km. E' una salita che non dà respiro: 9,2% di pendenza media, punta massima del 14% (proprio all'inizio). Gli ultimi 8,5 km saranno in sterrato. 14.15 Vivremo a questo punto due corse in una oggi. Davanti i fuggitivi a giocarsi il successo di tappa; dietro gli uomini di classifica in lizza per la maglia rosa, il podio e gli altri piazzamenti.