LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | RIBALTONE! Simon Yates maglia rosa virtuale!

Oggi, il Giro d'Italia 2025 ci regala emozioni da brivido! Simon Yates sta dominando la tappa, portandosi virtualmente in maglia rosa con un vantaggio di 1’49” su rivali agguerriti come Carapaz e Del Toro. Questo ribaltone è la prova che nel ciclismo, strategia e resistenza si intrecciano in un ballo perfetto. Una lezione di dedizione che rispecchia il trend attuale verso performance sempre più ottimizzate. Chi vincerà

SIMON YATES VERSO LA VITTORIA FINALE! 1'49" di vantaggio su Carapaz e Del Toro! Questa è la bellezza del ciclismo! Il britannico ha corso per tre settimane in maniera scientifica, senza spendere la minima energia superflua. Oggi sta dando tutto quello che ha sulla salita più dura. E sta facendo la storia. 30 km al traguardo, ancora 2,8 km per Harper, che ha inflitto 39? a Verre. L'italiano deve resistere e poi tentare di rientrare in discesa. Pellizzari sta tenendo botta, bravo! E' insieme a Damiano Caruso! Benissimo.

6 corridori in fuga, c'è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Diretta LIVE Giro d'Italia ventesima tappa Verrès-Sestriere. Isaac Del Toro prova a chiudere i giochi; Richard Carapaz prova il tutto per tutto.

La Cima Coppi del Giro 2025 (scollinamento a quota 2.178 metri) è una salita su sterrato di 18,5 km con un dislivello di 1.694 metri. L'ascesa ha una pendenza media del 9,2% e punte del 14%

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ...