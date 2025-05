LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Colle delle Finestre! La fuga potrebbe arrivare

Oggi al Giro d'Italia 2025, l'emozione è alle stelle con la tappa che conduce al Colle delle Finestre. La fuga sembra promettente e i ciclisti sono pronti a dare il massimo. Ricordate, ogni secondo conta: se Carapaz non conquista la vittoria, potrebbe rimpiangere questa opportunità per sempre. Seguire la corsa significa vivere l’adrenalina di un evento che unisce passione e strategia, dove anche un piccolo errore può cambiare tutto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 14.25 Se Carapaz non dovesse vincere questo Giro d’Italia per meno di 10?, forse rimpiangerà per sempre l’aver lasciato andare questa fuga. Ma staremo a vedere. 14.24 La EF tira il gruppo maglia rosa, ma per il successo di tappa è probabilmente troppo tardi. 14.23 La fuga è composta da 31 corridori: i belgi Quinten Hermans, Jimmy Janssens, Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck); Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels); lo spagnolo Pello Bilbao e il croato Fran Miholjevic (Bahrain-Victorious); il belga Sylvain Moniquet (Cofidis); il belga Dries De Bondt e Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale); il lussemburghese Kevin Geniets, i francesi Quentin Pacher, Enzo Paleni, Remy Rochas (Groupama-FDJ); il tedesco Kim Heiduk (INEOS Grenadiers); Francesco Busatto e Kevin Colleoni (Intermarché-Wanty); l’australiano Simon Clarke (Israel-Premier Tech); Jacopo Mosca, il danese Mads Pedersen e lo spagnolo Carlos Verona (Lidl-Trek); lo spagnolo Jon Barrenetxea e l’ecuadoriano Jefferson Cepeda (Movistar); l’olandese Milan Vader (Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Colle delle Finestre! La fuga potrebbe arrivare

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Segnala gazzetta.it: La Cima Coppi del Giro 2025 (scollinamento a quota 2.178 metri) è una salita su sterrato di 18,5 km con un dislivello di 1.694 metri. L'ascesa ha una pendenza media del 9,2% e punte del 14% nella ...

Si legge su oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ...

ilsussidiario.net scrive: Diretta Giro d’Italia 2025, classifica e streaming video Rai 2, oggi 31 maggio: orario, percorso e vincitore 20^ tappa Verres Sestriere di 205 km.