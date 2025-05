LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | 9 italiani in una fuga numerosa Il vantaggio lievita

Oggi il Giro d'Italia 2025 regala emozioni straordinarie! Con nove ciclisti italiani in fuga, il vantaggio cresce e il tifo si fa incandescenti. Del Toro, con un abbuono di 52 secondi, dimostra l'importanza di ogni secondo in questa avvincente competizione. Le strategie si intrecciano e la corsa si infiamma: chi riuscirà a conquistare la maglia rosa? Segui la diretta e scopri come si evolve questa battaglia iconica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 12.05 Del Toro ha guadagnato ben 52? di abbuono in questa Corsa Rosa, contro 18? di Carapaz. Senza gli abbuoni, il messicano avrebbe solo 9? di vantaggio in classifica sull’ecuadoriano. Questo per far capire quanto contino. 12.04 Mancano 4 km al traguardo volante di Rocca Canavese. 12.03 Tra i fuggitivi, il meglio piazzato in classifica generale è l’australiano Chris Harper, 28° a un’ora e 16 minuti. 12.01 Sale a 6’30” il margine della fuga. 12.00 Il Colle delle Finestre inizierà a circa 45 km dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 9 italiani in una fuga numerosa. Il vantaggio lievita

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Cerca Video su questo argomento: Live Giro D Italia Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Giro d'Italia LIVE: Aggiornamenti in Diretta sul Giro d'Italia; DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Ventesima Tappa; Giro d'Italia 2025: Prodhomme vince la 19ª tappa Biella-Champoluc. Del Toro in maglia rosa; Giro d'Italia, Prodhomme vince a Champoluc! Del Toro 2° allunga su Carapaz 3°. 🔗Ne parlano su altre fonti

LIVE Giro, 20ª tappa: lo sterrato sul Colle delle Finestre decide la corsa, il via alle 10.45

Da gazzetta.it: La Cima Coppi del Giro 2025 (scollinamento a quota 2.178 metri) è una salita su sterrato di 18,5 km con un dislivello di 1.694 metri. L'ascesa ha una pendenza media del 9,2% e punte del 14% nella ...

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il Colle delle Finestre sarà il giudice supremo

Lo riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ...

DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Ventesima Tappa

Scrive msn.com: © SirottiAmiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale ...