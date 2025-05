LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | medaglia di bronzo per Sofia Tonelli nella trave! A breve le parallele maschili

Sofia Tonelli conquista il bronzo nella trave agli Europei di ginnastica artistica 2025, un risultato che segna una nuova era per la ginnastica italiana, sempre più competitiva nel panorama europeo. Mentre le parallele maschili stanno per iniziare, l'attenzione si sposta sui talenti emergenti, pronti a scrivere la storia sportiva. Rimanete sintonizzati: ogni movimento conta! Chi sarà il prossimo a sorprendere?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 È il turno del britannico Tulloch, autore del terzo punteggio nel turno di qualificazione. 14.39 Caduta per il norvegese Wibye, che compromette in negativo la sua prova. 12.866 il punteggio completo. 14.36 Comincia la gara con il modesto 13.766 dello svizzero Raubal. 14.34 Tra i pretendenti delle medaglie troviamo sicuramente il turco Ferhat Arican e l’ucraino Oleg Verniaiev, atleti esperti della specialità. 14.31 I ginnasti in gara nelle parallele: 1 244 RAUBAL Ian SUI 2 218 WIBYE Harald NOR 3 170 TULLOCH Courtney GBR 4 176 DUNKEL Nils GER 5 254 ARICAN Ferhat TUR 6 162 SALADINO Leo FRA 7 177 EDER Timo GER 8 260 VERNIAIEV Oleg UKR 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: medaglia di bronzo per Sofia Tonelli nella trave! A breve le parallele maschili

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Ginnastica Artistica Europei Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Europei di ginnastica artistica 2025: programma, orari, convocati e dove vedere le gare; LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Esposito e Casali sono di bronzo nella gara a squadre mista!; LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: OROOOOO! L’Italia vince la gara a squadre, Esposito trascinante; LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | in gara il primo gruppo attesa per gli azzurri. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Manila Esposito punta in alto nelle finali di specialità

Lo riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la rassegna continentale si ...

Europei ginnastica artistica 2025 oggi: calendario 31 maggio, orari, tv, streaming, italiani in gara

Da oasport.it: Oggi sabato 31 maggio va in scena la sesta e ultima giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) ci conclude la ...

Risultati Europei di Ginnastica Artistica 2025: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia

Segnala informazione.it: Lipsia, in Germania, è pronta a ospitare i Campionati europei 2025 di ginnastica artistica dal 26 al 31 maggio. La rassegna maschile e femminile vede in azione i migliori talenti del continente. Tra d ...