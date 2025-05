LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | Manila Esposito all’attacco nelle finali a trave e corpo libero

È il momento delle emozioni forti! Manila Esposito è pronta a brillare nelle finali a trave e corpo libero agli Europei di Ginnastica Artistica 2025. Gli occhi sono puntati su Lipsia, dove i migliori talenti del continente si sfidano per la gloria. In un contesto che celebra il ritorno alla competizione dopo anni difficili, ogni esibizione diventa un atto di coraggio. Non perdere neanche un attimo di questa avvincente diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la rassegna continentale si conclude a Lipsia (Germania) con la disputa della seconda metà delle finali di specialità. I migliori otto atleti sui vari attrezzi si sono qualificati per gli atti conclusivi e si daranno battaglia per le medaglie. Si incomincerà alle ore 13.00 con il volteggio maschile e si proseguirà poi nell’ordine con trave, parallele, corpo libero femminile e sbarra. Per l’Italia sarà un’altra giornata importante, con diversi azzurri e azzurre pronti a giocarsi una medaglia contro i migliori interpreti del continente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Manila Esposito all’attacco nelle finali a trave e corpo libero

