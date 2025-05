LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | bronzo per Tonelli nella trave! Tra poco Manila Esposito in gara nel corpo libero

La ginnastica artistica europea è in fermento! Mentre Andrea Tonelli conquista il bronzo sulla trave, gli occhi sono tutti puntati su Manila Esposito, pronta a difendere il suo titolo nel corpo libero. Con già due ori nel palmares, la giovane stella italiana ha l'occasione di scrivere un'altra pagina di storia. Chi sarà il prossimo a brillare? Scopri con noi l'emozione di questo sport che unisce passione e disciplina!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13 Manila Esposito difende il titolo conquistato a Rimini nel 2024. Inoltre, la ragazza prodigio va a caccia del suo terzo oro agli Europei di Lipsia, dopo quello nell’all round e nella gara a squadre. 15.12 Questa la startlist della finale del corpo libero femminile: 1 370 ESPOSITO Manila ITA 2 372 FIORAVANTI Emma ITA 3 340 VAN EIJKEN Ming FRA 4 404 BARBOSU Ana ROU 5 424 WILLIAMS Jennifer SWE 6 346 EVANS Ruby GBR 7 354 SCHOENMAIER Karina GER 8 330 PETISCO Alba ESP 15.09 Tra poco Italia ancora protagonista agli Europei di ginnastica artistica di Lipsia! Manila Esposito ed Emma Fioravanti saranno impegnate nel corpo libero. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: bronzo per Tonelli nella trave! Tra poco Manila Esposito in gara nel corpo libero

