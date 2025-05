LIVE Ginnastica artistica Europei 2025 in DIRETTA | bronzo per Tonelli nella trave Esposito sfiora l’oro nel corpo libero!

Oggi la ginnastica artistica ci regala emozioni forti agli Europei del 2025! Con un brillante bronzo nella trave, Tonelli dimostra che il talento italiano è in crescita. Esposito, dal canto suo, sfiora l'oro nel corpo libero, mettendo in luce il potenziale dei nostri atleti. Un momento che evidenzia come l'Italia sia sempre più protagonista in questo sport, nel cuore di un trend vincente verso le Olimpiadi. Non perdere i prossimi aggiornamenti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.13 Punteggio misero per lo spagnolo, che chiude in 10.166. Ora è il turno del cipriota Marios Georgiou. 16.10 Caduta anche per il maiorchino Joel Plata, che non esegue neanche un’ottima uscita. 16.09 13.066 per l’elvetico, il quale esce sconsolato dalla gara. 16.07 Uscita bellissima, purtroppo l’errore iniziale ne compromette un piazzamento ai vertici. 16.05 Cade lo svizzero Seifert, che viene molto probabilmente escluso dalla lotta per le medaglie. 16.04 Si parte con il 14.300 del lituano Robert Tvorogal. 16.01 La startlist della finale maschile della sbarra: 1 207 TVOROGAL Robert LTU 2 243 SEIFERT Noe SUI 3 149 PLATA Joel ESP 4 138 GEORGIOU Marios CYP 5 185 MESZAROS Krisztofer HUN 6 179 TOBA Andreas GER 7 255 ASIL Adem TUR 8 161 MANSARD Anthony FRA 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: bronzo per Tonelli nella trave, Esposito sfiora l’oro nel corpo libero!

