LIVE Finale Champions League PSG dilaga sull’Inter | 4-0 con Hakimi doppietta di Douè e Kvara

Il PSG trionfa con un clamoroso 4-0 sull'Inter nella finale di Champions League, mentre le tensioni tra i tifosi infiammano Monaco di Baviera. In un contesto di passione calcistica, la grande delusione dei nerazzurri si contrappone all'esultanza parigina, con Hakimi e Douè sugli scudi. Un match che non solo racconta di sport, ma riflette anche le dinamiche della rivalità nel calcio europeo. La magia della Champions continua a sorprendere!

Nel ore prima della finale di Champions League si sono verificati scontri tra i tifosi dell'Inter e del PSG per le strade di Monaco di Baviera. Sold-out di tifosi nerazzurri per assistere alla finale dai maxi-schermi allestiti a San Siro.

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE

DIRETTA Finale Champions League, PSG-Inter | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

calciomercato.it scrive: Ci siamo, l’attesa è, finalmente, finita: dopo settimane che sono sembrate mesi, si scende in campo per la partita conclusiva della Champions League edizione 2024/2025.

Inter-Psg, la finale di Champions League: dove vederla in chiaro (tv e streaming), formazioni ufficiali e orario

