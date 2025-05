LIVE Finale Champions League PSG dilaga sull’Inter | 3-0 con Hakimi e doppietta di Douè

Il PSG trionfa con un netto 3-0 sull'Inter, segnando un momento cruciale nella storia del calcio europeo. Hakimi e Douè hanno brillato sul campo, mentre le strade di Monaco di Baviera hanno visto scontri tra tifosi, riflettendo la passione che anima il football. Con San Siro pieno di tifosi nerazzurri, la rivalità si fa sentire anche oltre il campo. Un finale che segna non solo un titolo, ma anche l’intensità del tifo calcistico.

Nel ore prima della finale di Champions League si sono verificati scontri tra i tifosi dell'Inter e del PSG per le strade di Monaco di Baviera. Sold-out di tifosi nerazzurri per assistere alla finale dai maxi-schermi allestiti a San Siro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - LIVE Finale Champions League, PSG dilaga sull’Inter: 3-0 con Hakimi e doppietta di Douè

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Live Finale Champions League Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Champions League, PSG-Inter: dove vedere la finale in tv e streaming; Inter PSG in streaming gratis? Guarda la finale di Champions in diretta; Dove guardare la finale di Women's Champions League: gratis su DAZN, live streaming su YouTube; Come vedere la finale di Champions League Inter-PSG in streaming su NOW. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE

Lo riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE ...

DIRETTA Finale Champions League, PSG-Inter | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Da calciomercato.it: Ci siamo, l’attesa è, finalmente, finita: dopo settimane che sono sembrate mesi, si scende in campo per la partita conclusiva della Champions League edizione 2024/2025.

Inter-Psg, la finale di Champions League: dove vederla in chiaro (tv e streaming), formazioni ufficiali e orario

Segnala ilmessaggero.it: L'appuntamento con la storia: stasera alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera Inter e Psg si sfidano nella finale di Champions League. I nerazzurri dopo la sconfitta di due ...