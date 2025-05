LIVE Finale Champions League Inter sotto alla fine del primo tempo | PSG avanti 2-0 con i gol di Hakimi e Douè

Siamo alle battute finali del primo tempo e il PSG guida 2-0 grazie ai gol di Hakimi e Douè. La finale di Champions League è il palcoscenico dove sogni e strategie si intrecciano. L'Inter, oggi in giallo, cerca di rientrare in partita per conquistare il quarto titolo europeo. Riusciranno i nerazzurri a invertire la rotta? Il calcio, come la vita, è pieno di sorprese. Restate con noi per scoprire l'epilogo di questa

È finalmente arrivato il giorno più atteso degli amanti del calcio: è il giorno della finale di Champions League. All”Allianz Arena di Monaco di Baviera si affronteranno Inter e Paris Saint Germain per entrare nella storia di questo sport. I nerazzurri, oggi in completo giallo puntano a salire sul tetto d’Europa per la quarta volta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - LIVE Finale Champions League, Inter sotto alla fine del primo tempo: PSG avanti 2-0 con i gol di Hakimi e Douè

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Live Finale Champions League Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Champions League, PSG-Inter: dove vedere la finale in tv e streaming; Inter PSG in streaming gratis? Guarda la finale di Champions in diretta; Dove guardare la finale di Women's Champions League: gratis su DAZN, live streaming su YouTube; Come vedere la finale di Champions League Inter-PSG in streaming su NOW. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE

Lo riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE ...

DIRETTA Finale Champions League, PSG-Inter | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Riporta calciomercato.it: Ci siamo, l’attesa è, finalmente, finita: dopo settimane che sono sembrate mesi, si scende in campo per la partita conclusiva della Champions League edizione 2024/2025.

Diretta Psg-Inter finale Champions League: segui la partita LIVE

Riporta msn.com: Dall'Allianz Arena di Monaco di Baviera si scalda l'atmosfera per il big match che deciderà il nuovo club campione d'Europa ...