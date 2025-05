LIVE Finale Champions League Inter incubo nei primi minuti | PSG avanti 2-0 con i gol di Hakimi e Douè

La finale di Champions League si trasforma in un incubo per l'Inter, che si trova subito sotto di due gol contro il PSG. In un clima elettrico all'Allianz Arena, la squadra italiana deve affrontare non solo i rivali transalpini, ma anche le aspettative di un'intera città. La sfida odierna rappresenta più di una semplice partita: è la battaglia per un sogno europeo da realizzare. Riusciranno i nerazzurri a ribaltare il risultato? Non perdere i prossimi minuti di gioco!

È finalmente arrivato il giorno più atteso degli amanti del calcio: è il giorno della finale di Champions League. All"Allianz Arena di Monaco di Baviera si affronteranno Inter e Paris Saint Germain per entrare nella storia di questo sport. I nerazzurri, oggi in completo giallo puntano a salire sul tetto d'Europa per la quarta volta.

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

