LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | via alle qualifiche Ferrari aspira alla seconda fila

È il grande giorno del GP di Spagna 2025 e le qualifiche sono finalmente iniziate! Con 48°C sull'asfalto, la Ferrari punta a conquistare la seconda fila. Il tracciato di Barcellona è un vero banco di prova: ogni millisecondo conta! Sarà interessante vedere come i top team gestiranno strategia e gomme. Rimanete sintonizzati per scoprire chi si giocherà la pole position in questo entusiasmante weekend di Formula 1! ?????

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 Comincia l’attività con Colapinto, Ocon e Bearman i primi a scendere in pista. Sono 48°C sul tracciato e 29°C in aria. 16.00 VIA ALLE QUALIFICHE! SI PARTE CON LA Q1 15.57 Ci si prepara alla Q1, vedremo se i top team decideranno di entrare subito in pista per cercare il tempo o se attenderanno l’evoluzione del tracciato. 15.55 5? all’inizio delle qualifiche. 15.53 A questo proposito bisognerà vedere come i piloti gestiranno il giro di ingresso per portare gli pneumatici nella finestra di temperatura adeguata. 15.50 Grande caldo a Barcellona e sarà un fattore nella gestione delle gomme sul giro secco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: via alle qualifiche, Ferrari aspira alla seconda fila

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Gp Spagna Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

F1, GP Spagna 2025: le prove libere in diretta; DIRETTA F1, GP Spagna 2025: Live FP1, nuove ali a Barcellona; F1 Spagna, FP2: Piastri leader a Barcellona davanti a Russell e Verstappen. Leclerc 5°; Prove libere Formula 1 GP Spagna: i risultati e i tempi delle FP1 e delle FP2. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

DIRETTA F1 | GP Spagna 2025: Live Qualifiche [TEMPI E FOTO]

Si legge su msn.com: Diretta Qualifiche GP Spagna - Rieccoci collegati con il circuito di Barcellona per la diretta delle Qualifiche del Gran Premio di Spagna. Seguiteci su questa pagina, a partire dalle 16:00, per non pe ...

F1 Gp Spagna LIVE, segui le qualifiche a Barcellona: Ferrari in pista

corrieredellosport.it scrive: Sulla pista di Barcellona si corre il nono appuntamento stagionale. Le Rosse ci provano: tutti gli aggiornamenti ...

F1 live GP Spagna, segui le qualifiche in diretta

Si legge su autosprint.corrieredellosport.it: Secondo giorno a Barcellona per la Formula 1, appuntamento con l'ultima sessione di prove libere e le qualifiche nel pomeriggio: Norris riuscirà a replicare la pole dello scorso anno?