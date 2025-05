LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | via alla Q2 in Catalogna time-attack molto tirato

Il Gran Premio di Spagna 2025 entra nel vivo con la Q2, dove i piloti si sfidano in un emozionante time attack! Albon, Bearman e Alonso sono pronti a dare il massimo, mentre la Ferrari fatica a trovare grip, evidenziando una lotta serrata con le McLaren. Un punto interessante? Hamilton sembra ancora in cerca di intesa con la Rossa, aumentando la suspense. La corsa al titolo è più accesa che mai! Restate sintonizzati!

16.26 Sul tracciato subito Albon, Bearman e Alonso. 16.25 VIA ALLA Q2!!! 16.24 Ferrari che soffre di poco grip soprattutto nel primo settore della pista e il confronto con la McLaren è sensibile. 16.21 Hamilton continua ad avere poco feeling con la Rossa e il suo undicesimo crono lo certifica, per Leclerc una sesta posizione in gestione. Vediamo in Q2 cosa accadrà . Da sottolineare le prestazioni di Bortoleto (10°) e di Bearman (12°). Desta sensazione l'eliminazione di Sainz. Certo da Leclerc a Carlos ci sono due decimi. 16.20 FINE DELLA Q1! Eliminati Hulkenberg, Ocon, Sainz, Colapinto e Tsunoda.