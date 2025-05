LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | uno-due McLaren nella Q2 Hamilton davanti a Leclerc

La lotta per la pole position nel GP di Spagna 2025 si infiamma: McLaren vola con un straordinario uno-due, mentre Hamilton è in testa su Leclerc. È il momento che tutti i tifosi stavano aspettando! Con solo pochi minuti alla Q2, ogni secondo conta e le strategie sui pneumatici si fanno sempre più cruciali. Riuscirà Antonelli a conquistare la Q3? La tensione è palpabile e la corsa è aperta! Non perdere neanche un attimo di questa avvincente competizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.39 Antonelli si porta in ottava posizione in 1:12.585, rimane in bilico la sua posizione di qualificazione alla Q3. 16.38 Attenzione, Hamilton non gira. Leclerc ci prova con gomme usate. 16.36 4? mancano al termine della Q2 e ora vedremo come evolverà la classifica con il secondo run. 16.35 Piastri si conferma in una condizione straordinaria e il time-attack finora gli sta sorridendo. 16.34 Piastri si porta davanti a tutti in 1:11.998 a precedere di 0.058 Norris. Verstappen è terzo a 0.360. Hamilton chiude 5° a 0.449 e Leclerc 6° a 0.497, con Russell 4° a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it