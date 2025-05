LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | tra poco le qualifiche in Catalogna Ferrari punta alla seconda fila

Siamo in attesa delle qualifiche del GP di Spagna 2025, un momento cruciale per la Ferrari che punta alla seconda fila! Il gran caldo a Barcellona sarà determinante nella gestione delle gomme: in questo clima torrido, ogni dettaglio conta. I box della Rossa sono in fermento, con i tecnici concentrati sui freni, un aspetto chiave anche per la McLaren. La competizione si fa sempre più avvincente: chi riuscirà a conquistare la pole?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Grande caldo a Barcellona e sarà un fattore nella gestione delle gomme sul giro secco. 15.48 Si lavora nel box della Rossa di Leclerc sui cestelli dei freni, elementi finiti sotto la lente di ingrandimento per il funzionamento delle gomme, relativamente alla McLaren. Uno dei tanti segreti della macchina di Woking. 15.45 Vedere una Rossa in seconda fila è, verosimilmente, il massimo a cui i sostenitori del Cavallino Rampante possono sperare, dovendo però tenere ben presente che si è vista una Mercedes centrata. 15.42 La Ferrari riparte da capo, conscia di come Montecarlo sia stata una felice parentesi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: tra poco le qualifiche in Catalogna, Ferrari punta alla seconda fila

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Gp Spagna Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

F1, GP Spagna 2025: le prove libere in diretta; DIRETTA F1, GP Spagna 2025: Live FP1, nuove ali a Barcellona; F1 Spagna, FP2: Piastri leader a Barcellona davanti a Russell e Verstappen. Leclerc 5°; Prove libere Formula 1 GP Spagna: i risultati e i tempi delle FP1 e delle FP2. 🔗Su questo argomento da altre fonti

DIRETTA F1 | GP Spagna 2025: Live Qualifiche [TEMPI E FOTO]

Secondo f1grandprix.motorionline.com: Diretta Qualifiche GP Spagna - Rieccoci collegati con il circuito di Barcellona per la diretta delle Qualifiche del Gran Premio di Spagna. Seguiteci su questa pagina, a partire dalle 16:00, per non pe ...

F1 Gp Spagna LIVE, segui le qualifiche a Barcellona: Ferrari in pista

Segnala corrieredellosport.it: Sulla pista di Barcellona si corre il nono appuntamento stagionale. Le Rosse ci provano: tutti gli aggiornamenti ...

F1 LIVE – GP Spagna, Qualifiche in DIRETTA: si dice la pole a Barcellona

Come scrive f1ingenerale.com: È tempo di lotta per la pole position a Barcellona: segui la cronaca in diretta delle qualifiche del GP di Spagna 2025 di F1 - LIVE ...