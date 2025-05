LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | Piastri vola nella Q1 Verstappen in scia 5 Leclerc Hamilton sottotono

Il Gran Premio di Spagna del 2025 si accende con Piastri brillante nella Q1, mentre Verstappen sembra seguire da vicino. Ferrari e McLaren si sfidano in un duello che rispecchia la crescente competitività della Formula 1. Leclerc e Hamilton, però, sono sottotono, lasciando spazio a sorprese. Con i problemi tecnici di Colapinto, ogni giro diventa cruciale. Non perdere le emozioni di questa stagione, dove ogni dettaglio può cambiare le sorti della gara!

16.16 Problemi tecnici per Colapinto, rimasto piantato in pit-lane. Ferrari entrambe con gomme nuove. McLaren, invece, con gomme usate. Non esce Verstappen, come Russell. 16.15 BisognerĂ fare il secondo giro con gomme nuove per evitare problemi, vista l'evoluzione della pista. 16.13 Tutti rientrati ai box e mancano 5? al termine della Q1, in attesa di sapere chi sarĂ tagliato da questo primo stint delle qualifiche. 16.11 Verstappen si conferma l'anti-McLaren, inserendosi in seconda posizione a 0.247 da Piastri. Quinto Leclerc e ottavo Hamilton. 16.10 Leclerc chiude il suo primo giro cronometrato in quarta posizione a 0.