LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | Norris precede Piastri nel 1 run della Q3 4 Leclerc e Hamilton in terza fila

La tensione è palpabile al GP di Spagna 2025! Norris brilla, precedendo Piastri nella prima run della Q3, mentre Leclerc e Hamilton si battono per una posizione in terza fila. Un giro quasi perfetto per il monegasco, ma quel "qualcosa in più" gli è sfuggito. In un campionato sempre più imprevedibile, chi avrà la meglio? Non perdere nemmeno un attimo di questa avvincente battaglia: il futuro della F1 è qui!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 Un bel giro di Leclerc, a cui però è mancato qualcosa nell’ultimo settore per provare a prendersi la posizione di Russell. 16.54 Leclerc chiude in quarta posizione a 0.312 a mezzo decimo da Russell. Per il momento, Charles in seconda fila. Hamilton è sesto. 16.53 Norris si porta in vetta in 1:11.819 con 17 millesimi di vantaggio su Piastri. 16.52 Russell chiude in seconda posizione a 0.239 e Verstappen è terzo a 0.485. Hamilton chiude in quarta posizione a 0.597. 16.51 Piastri stampa il miglior crono di 1:11.836, con un 1.079 di vantaggio su Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Norris precede Piastri nel 1° run della Q3, 4° Leclerc e Hamilton in terza fila

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: scatta la FP3, Leclerc e Hamilton lanciano la sfida alle McLaren

Segui in diretta il GP dell'Emilia-Romagna 2025! La terza sessione di prove libere (FP3) è finalmente iniziata, con Leclerc e Hamilton pronti a sfidare le McLaren.

