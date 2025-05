LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | Mercedes competitiva sul giro secco nella FP3 Ferrari al lavoro

La Formula 1 è tornata a far parlare di sé! In un GP di Spagna incandescente, la Mercedes dimostra la sua potenza sul giro secco, mentre la Ferrari si concentra sulla strategia. Questo weekend potrebbe segnare una svolta nella stagione, con le qualifiche che si avvicinano e le squadre pronte a dare il massimo. Tieni d'occhio i dettagli: ogni millisecondo conta in questa corsa verso il titolo! Preparati a vivere l’emozione della velocità!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le qualifiche in tvstreaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 -29 minuti: questa la classifica dopo i primi trenta minuti di FP3 1 George Russell Mercedes 1:13.396 2 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.429 1 3 Lando Norris McLaren +0.473 2 4 Charles Leclerc Ferrari +0.492 2 5 Lewis Hamilton Ferrari +0.666 3 6 Fernando Alonso Aston Martin +0.718 4 7 Max Verstappen Red Bull Racing +0.720 1 8 Carlos Sainz Williams +0.728 2 9 Alexander Albon Williams +0.893 2 10 Isack Hadjar Racing Bulls +1.042 2 11 Lance Stroll Aston Martin +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Mercedes competitiva sul giro secco nella FP3, Ferrari al lavoro

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Gp Spagna Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

F1, GP Spagna 2025: le prove libere in diretta; DIRETTA F1, GP Spagna 2025: Live FP1, nuove ali a Barcellona; F1 Spagna, FP2: Piastri leader a Barcellona davanti a Russell e Verstappen. Leclerc 5°; Sarà rivoluzione in Spagna? Gli orari e dove vedere il GP. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

F1 Gp Spagna diretta qualifiche Barcellona LIVE: fp3, Hamilton e Leclerc a caccia del feeling perso

sport.virgilio.it scrive: La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Spagna, nona prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Montmelò a Barcellona. La Ferrari vuole inserirsi nella lotta per la pole ...

F1 live GP Spagna, segui le prove libere 3 in diretta

Come scrive autosprint.corrieredellosport.it: Secondo giorno a Barcellona per la Formula 1, appuntamento con l'ultima sessione di prove libere e le qualifiche nel pomeriggio: Norris riuscirà a replicare la pole dello scorso anno?

DIRETTA F1 | GP Spagna: Live Prove Libere 3 [TEMPI E FOTO]

Si legge su msn.com: GP Spagna Diretta FP3 – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Barcellona per ...