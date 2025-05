LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | Ferrari e Leclerc vogliono stupire qualifiche dalle 16 00

Oggi il GP di Spagna promette emozioni forti! Con le qualifiche in corso, Ferrari e Leclerc sono pronti a dare il massimo per sorprendere tutti. Ma attenzione: McLaren continua a dettare legge in pista, mentre Hamilton fatica. In un mondiale sempre più competitivo, ogni millisecondo conta! Chi avrà la meglio? Resta sintonizzato e scopri come si sviluppa questo entusiasmante duello!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 Ferrari dunque che deve fare i conti con sensazioni antitetiche dei due piloti, anche se McLaren restano ampiamente il riferimento. 15.24 Difficoltà per Lewis Hamilton – nono ad oltre un secondo dal leader – alle prese con nuove difficoltà nel terzo settore del tracciato catalano, sezione in cui l’asso di Stevenage continua a non trovarsi a suo agio a differenza di quanto mostrato nei primi due parziali. 15.21 Quarta posizione, invece, per George Russell (+0.752), il quale ha concluso davanti a Max Verstappen (+0.988) e ad Isack Hadjar (+0.995). 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Ferrari e Leclerc vogliono stupire, qualifiche dalle 16.00

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Gp Spagna Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

F1, GP Spagna 2025: le prove libere in diretta; DIRETTA F1, GP Spagna 2025: Live FP1, nuove ali a Barcellona; F1 Spagna, FP2: Piastri leader a Barcellona davanti a Russell e Verstappen. Leclerc 5°; Prove libere Formula 1 GP Spagna: i risultati e i tempi delle FP1 e delle FP2. 🔗Ne parlano su altre fonti

F1 Gp Spagna LIVE, segui le qualifiche a Barcellona: Ferrari in pista

Riporta corrieredellosport.it: Sulla pista di Barcellona si corre il nono appuntamento stagionale. Le Rosse ci provano: tutti gli aggiornamenti ...

F1 LIVE – GP Spagna, Qualifiche in DIRETTA: si dice la pole a Barcellona

Lo riporta f1ingenerale.com: È tempo di lotta per la pole position a Barcellona: segui la cronaca in diretta delle qualifiche del GP di Spagna 2025 di F1 - LIVE ...

F1 live GP Spagna, segui le prove libere 3 in diretta

Secondo autosprint.corrieredellosport.it: Secondo giorno a Barcellona per la Formula 1, appuntamento con l'ultima sessione di prove libere e le qualifiche nel pomeriggio: Norris riuscirà a replicare la pole dello scorso anno?