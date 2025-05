LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | Ferrari all’attacco tra FP3 e qualifiche

Oggi, il GP di Spagna 2025 di Formula 1 entra nel vivo! Le prove libere 3 e le qualifiche sono cruciali per la Ferrari, che punta a una pole position strategica in un campionato caratterizzato da una feroce competizione. Con ogni curva, si scrive una nuova storia e i tifosi non possono perdere l'emozione di vedere i propri beniamini all'attacco. Rimanete sintonizzati: il futuro della stagione si decide adesso!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le qualifiche in tvstreaming – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Spagna, nona tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito del Montmeló si deciderà la pole-position e sarà una p.1 significativa vista l’introduzione della direttiva tecnica che ha imposto dei parametri diversi rispetto all’uso delle ali. Legata a questa norma, i team hanno dovuto presentarsi in Catalogna con le proprie vetture modificate e in cerca della miglior performance possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Ferrari all’attacco tra FP3 e qualifiche

