LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | comincia la FP3 La Ferrari cerca una scossa!

È il momento della verità per la Ferrari: la FP3 del GP di Spagna 2025 è finalmente iniziata! Con temperature a 29 gradi e un cielo blu, i piloti sono pronti a dare il massimo. Questo weekend rappresenta un crocevia cruciale non solo per la scuderia, ma anche per l'intero campionato, in un momento in cui la competizione si fa sempre più serrata. Riuscirà la rossa a trovare la scossa giusta per tornare nella lotta? Restate sintonizzati!

SEMAFORO VERDE. COMINCIA LA FP3 DEL GP DI SPAGNA! 12.29 Ultimi ritocchi e si parte. 12.27 Accennavamo poc'anzi alle temperature elevate. Al momento il termometro dell'aria dice 29 gradi. Cielo sereno sopra il circuito catalano. 12.25 Cinque minuti e partirà la FP3. 12.22 Manca poco al momento della verità per la Ferrari, a caccia di competitività in vista della qualifica, vero tallone d'Achille di queste prime gare. 12.20 Che spettacolo al Montmelò, dove si conta di superare il record di presenze dello scorso anno.

