LIVE Errani Paolini-Sun Yuan Roland Garros 2025 in DIRETTA | tornano in campo le campionesse olimpiche

Oggi, le campionesse olimpiche Errani e Paolini tornano a incantare il pubblico del Roland Garros 2025! In un momento in cui il tennis femminile sta vivendo una seconda giovinezza, l'occasione di vederle in azione è imperdibile. La sfida contro Sun e Yuan promette emozioni forti e colpi spettacolari. Non perdere la diretta per vivere ogni istante di questa battaglia sul campo di terra rossa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di sedicesimi di finale del tabellone di doppio femminile che vede coinvolte le campionesse olimpiche ERRANIPAOLINI opposte al duo SunYuan, neozelandese-cinese. Le campionesse di Roma tornano in campo sulla terra che le ha consacrate contro un’altra coppia alla portata. Paolini e Yuan si ritrovano dopo il match di 1° turno di singolare, quando la cinese si arrese solo dopo 3 parziali alla n.4. All’orizzonte per le finaliste in carica ci sarebbe un’ostica sfida contro Haddad MaiaSiegemund, coppia collaudata, per poi giungere in quarti dove, in linea teorica, ci sarebbe la rivincita dell’ultimo atto del Foro Italico contro KudermetovaMertens. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Sun/Yuan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: tornano in campo le campionesse olimpiche

