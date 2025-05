LIVE Errani Paolini-Sun Yuan 7-5 4-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | brekkiamo ancora azzurre a un passo dagli ottavi!

Le azzurre continuano a brillare al Roland Garros 2025, un torneo che si conferma terreno fertile per il talento italiano! Con Paolini e Errani in campo, l'adrenalina è alle stelle: ogni punto conta e il sogno degli ottavi è a portata di mano. Riusciranno a mantenere alta la concentrazione e a superare l'ostacolo Sun? Non perdere nemmeno un attimo, il tennis italiano sta scrivendo una nuova pagina di storia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Doppio fallo, si consegna Sun. Ora serve Paolini, serve tenere l’attenzione alta ancora per 8 punti. 15-40 SULLA RIGA!!! I PIANETI SI ALLINEANO! Volèe vincente sulla riga della campionessa di tutti gli Slam in doppio!! 15-30 Gran risposta di Jasmine col dritto! Volèe difensiva in rete Yuan. 15-15 DAI, DAI, DAI! In rete il dritto scarico di Sun. Serve in tutti i modi brekkare ora! 15-0 Dritto perentorio di Sun e due smash per chiudere. Abbiamo tenuto il game più debole. Adesso bisogna in tutti i modi allungare! 3-1 ANCORAAAAA! SEMPREEEE! SARA ERRANIIII! Lob di tocco messo dentro non si sa come, ha i riflessi di un pilota! A-40 LO SAPEVAAAA! La maga! Che Sun avrebbe incrociato il rovescio, si muove prima e mette la volèe sulla riga!!!! 40-40 Brava con lo strettino Yuan. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Sun/Yuan 7-5, 4-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: brekkiamo ancora, azzurre a un passo dagli ottavi!

Internazionali di Roma live: oggi torna Sinner. Prima Paolini e stasera Berrettini

Roma si prepara a vivere una giornata imperdibile agli Internazionali BNL d'Italia. In scena i top tennisti italiani, come Jannik Sinner e Jasmine Paolini, insieme all'amato Matteo Berrettini.

