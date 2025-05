LIVE Errani Paolini-Sun Yuan 7-5 1-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | otteniamo subito il break serve la n 4 del mondo!

È tutto in diretta al Roland Garros 2025, dove l'emozione è alle stelle! La sfida tra Errani e Paolini contro Sun e Yuan è un perfetto esempio di come il tennis femminile stia guadagnando sempre più attenzione. Oggi, il pubblico è in visibilio per le giocate audaci delle nostre atlete. Chi chiuderà il match con classe? Non perdere neanche un punto di questa avvincente battaglia! ???

30-30 Pallata in risposta di Yuan sulla seconda-assist di Jasmine. Poi chiude Sun. 30-15 ACE DI SECONDAAA! Al diavolo il margine ci risponde Paolini!!!! 15-15 Largo lo sventaglio di dritto, serve più margine ragazze. 15-0 Molto bene, prima slice di Jas e comoda chiusura di Sara! 1-0 ESCEEEEE lo smash di Yuan! Otteniamo un break CAPITALE; adesso serve Paolini, poi Yuan e poi Errani: bisogna arrivarci sul 3-0 possibilmente! 40-A Forza! Risposta profonda di Paolini che ci dà la terza chance di break! 40-40 La difesa di Sara era stata ottima, purtroppo Stavolta Sun non ha sbagliato e anzi, ha procurato lo smash risolutivo a Yuan.

Internazionali di Roma live: oggi torna Sinner. Prima Paolini e stasera Berrettini

Roma si prepara a vivere una giornata imperdibile agli Internazionali BNL d'Italia. In scena i top tennisti italiani, come Jannik Sinner e Jasmine Paolini, insieme all'amato Matteo Berrettini.

LIVE Errani/Paolini-Sun/Yuan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: tornano in campo le campionesse olimpiche

Errani/Paolini-Sun/Yuan oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

LIVE Roland Garros: Cobolli sul centrale contro Zverev, poi Errani-Paolini. In serata Djokovic

