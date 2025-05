LIVE Errani Paolini-Sun Yuan 4-5 Roland Garros 2025 in DIRETTA | durissimo 1 set per le azzurre

Siamo a Roland Garros 2025 e le nostre azzurre Errani e Paolini stanno lottando duramente contro il duo Sun-Yuan. Il primo set è una vera battaglia, con colpi da maestro che tengono tutti col fiato sospeso. Questo match mette in luce quanto il tennis femminile italiano stia crescendo e conquistando palcoscenici internazionali. Chi resisterà fino alla fine? Non perdere nemmeno un punto di questa emozionante sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Passa di dritto Yuan. 30-0 Prima vincente! 15-0 Non risponde di dritto Yuan. 4-5 Clamoroso dritto lungoriga vincente di Sun. Dopo essersi mangiate da 40-15 il game precedente, le azzurre cedono questo turno di battuta della neozelandese molto ben giocato dalle rivali. A-40 Prima vincente e altra palla Game. 40-40 Bene, stop volley vincente Errani. 40-30 Ace, 2° del match e del game da destra di Sun. 30-30 Niente, altro lob cortissimo di Errani. Altra chiusura di Yuan. Seconda 15-30 Risposta profonda e potente Paolini, rovescio in rete Sun! 15-15 Stecca la comodissima volèe Yuan. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Sun/Yuan 4-5, Roland Garros 2025 in DIRETTA: durissimo 1° set per le azzurre

Cerca Video su questo argomento: Live Errani Paolini Sun Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Paolini Errani oggi: quando gioca il doppio al Roland Garros 2025, programma, orario e dove vedere le partite in diretta tv e streaming · Tennis WTA; LIVE Errani/Paolini-Sun/Yuan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurre in campo tra una partita!; Errani/Paolini-Sun/Yuan oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming; LIVE Errani Paolini-Sun Yuan Roland Garros 2025 in DIRETTA | tornano in campo le campionesse olimpiche. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Errani/Paolini-Sun/Yuan, Roland Garros 2025 in DIRETTA: tornano in campo le campionesse olimpiche

Si legge su oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di sedicesimi di finale del tabellone di ...

Errani/Paolini-Sun/Yuan oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Si legge su oasport.it: Nella giornata di sabato 31 maggio, per il secondo turno del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis, saranno protagoniste le ...

LIVE Roland Garros: Cobolli sul centrale contro Zverev, poi Errani-Paolini. In serata Djokovic

Riporta gazzetta.it: Non ci sono precedenti tra Cobolli e Zverev. Cobolli è alla quarta partecipazione al Roland Garros: nel 2022 non ha superato le qualificazioni. Nel 2023 le ha superate ma è stato sconfitto al primo ...