Siamo nel cuore della battaglia al Roland Garros 2025, e le nostre azzurre stanno regalando emozioni forti! Dopo un primo set combattuto, Jasmine Paolini e Sun Yuan si sfidano a colpi di racchetta. La tensione è palpabile: ogni punto può cambiare la partita! Non perdere l’occasione di seguire questa avvincente sfida, il tennis femminile italiano è in grande crescita e i momenti di gloria non sono mai stati così vicini!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Niente, non parte dalla racchetta di Jasmine il lob di dritto. Palla break. 40-40 Schiaffo di rovescio a segno Yuan. Paolini non ha chiuso di volo. 40-30 Risposta vincente di rabbia Sun. C’è un’altra preziosissima chance di 5-3! 40-15 NON CHIUDE DI VOLO SUN, fa un miracolo in recupero corto Paolini, poi Errani mischia le carte di volo e raccoglie l’errore di dritto di Yuan. 30-15 Pazzesca difesa di Paolini alta. Poi la volèe ancora al corpo di Errani a darci il punto. Purtroppo Sun è stata colpita ed è finita a terra e adesso si ferma a pulirsi mani e ginocchia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Sun/Yuan 4-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: le azzurre hanno girato il 1° set

Roma si prepara a vivere una giornata imperdibile agli Internazionali BNL d'Italia. In scena i top tennisti italiani, come Jannik Sinner e Jasmine Paolini, insieme all'amato Matteo Berrettini.

Riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di sedicesimi di finale del tabellone di ...

Secondo oasport.it: Nella giornata di sabato 31 maggio, per il secondo turno del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis, saranno protagoniste le ...

Riporta gazzetta.it: Non ci sono precedenti tra Cobolli e Zverev. Cobolli è alla quarta partecipazione al Roland Garros: nel 2022 non ha superato le qualificazioni. Nel 2023 le ha superate ma è stato sconfitto al primo ...