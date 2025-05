LIVE Cobolli-Zverev Roland Garros 2025 in DIRETTA | il romano sfida il n 3 del mondo!

Oggi si scrive una pagina di storia al Roland Garros 2025! Flavio Cobolli, giovane promessa del tennis italiano, affronta il numero 3 al mondo, Alexander Zverev, in una sfida che promette emozioni forti. Sarà un test cruciale per il romano: una vittoria potrebbe catapultarlo nel novero dei grandi, dove i sogni diventano realtà . Segui la diretta e scopri se Cobolli saprà sorprendere il pubblico parigino!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno del Roland Garros 2025 tra Flavio Cobolli ed il tedesco Alexander Zverev. Primo confronto diretto in assoluto tra i due con il vincente della sfida che troverà agli ottavi di finale uno tra l’olandese Tallon Griekspoor ed il qualificato americano Ethan Quinn. Cobolli, ventitreenne nato a Firenze da famiglia romana, vuole continuare a stupire nel Major parigino ad una settimana dal trionfo nell’ATP 500 di Amburgo. L’italiano ha incantato sulla terra rossa tedesca aggiudicandosi il primo torneo 500 in carriera a distanza di poco più di un mese dal successo nell’ATP 250 di Bucharest. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il romano sfida il n.3 del mondo!

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Cobolli Zverev Roland Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roland Garros LIVE Cobolli-Zverev: la cronaca in diretta; Roland Garros, Cobolli vince il derby con Arnaldi: ora Zverev. Eliminata Cocciaretto; Live Alexander Zverev - Flavio Cobolli - Roland Garros Maschile: Punteggi & Highlights Tennis - 31/05/2025; Il 'derby' è di Cobolli: battuto Arnaldi in 4 set. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roland Garros LIVE Cobolli-Zverev: la cronaca in diretta

Segnala sport.tiscali.it: Flavio Cobolli (n. 26 ATP) affronta per la prima volta Alexander Zverev (3) al terzo turno del Roland Garros 2025. Segui la cronaca in diretta del match.

Cobolli-Zverev oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Secondo oasport.it: Flavio Cobolli è chiamato al match più importante, almeno fino ad ora, della sua carriera in termini di Slam. Terzo turno, al Roland Garros, sul campo ...

A che ora Cobolli-Zverev, Roland Garros 2025: dove vederlo in tv e streaming

oasport.it scrive: Flavio Cobolli affronterà Alexander Zverev al terzo turno del Roland Garros 2025. Dopo aver regolato il croato Marin Cilic ed essersi imposto nel derby ...