LIVE Cobolli-Zverev 2-6 6-7 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il tedesco conduce di due set

Zverev sta dominando Cobolli nel match di oggi al Roland Garros 2025, conducendo per 2 set a 0! Il tedesco, numero 3 del mondo, mostra il suo potere con colpi precisi e una tecnica impeccabile. Questo incontro non è solo una sfida personale, ma un riflesso della crescente competitività nel tennis maschile. Riuscirà Cobolli a ribaltare la situazione? La tensione è palpabile, non perdere nemmeno un punto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In corridoio il dritto inside in di Cobolli. 1-0 Game Zverev. Ottimo dritto in uscita dal servizio del numero 3 ATP. 40-15 Servizio vincente del tennista di Amburgo. 30-15 Servizio e schiaffo al volo di rovescio del tedesco. 15-15 Errore gratuito con il dritto in avanzamento a campo aperto per Zverev. 15-0 Non passa il dritto incrociato dell‚Äôitaliano. TERZO SET 7-6 (4) Secondo set Zverev. Si ferma sul nastro il passante di dritto di Cobolli, che √® ora sotto di due set. 6-4 Due set point Zverev. Flavio perde il controllo del dritto difensivo. 5-4 Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev 2-6 6-7, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il tedesco conduce di due set

LIVE Sinner-Paul 1-6, 6-0, 5-3, ATP Roma 2025 in DIRETTA: n.1 al servizio per chiudere!

Segui in diretta il match tra Jannik Sinner e Tommy Paul agli ATP di Roma 2025! Sinner è al servizio, con il punteggio 3-5.

Cerca Video su questo argomento: Live Cobolli Zverev 2 Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roland Garros, Cobolli vince il derby con Arnaldi: ora Zverev. Eliminata Cocciaretto; LIVE! Ecco Sinner: in campo anche Cocciaretto e Zverev, poi il derby Cobolli-Arnaldi; Roland Garros: derby azzurro a Cobolli. Djokovic ok, ma quella caviglia... Out De Minaur; Roland Garros 2025, il programma di oggi: partite e orari. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cobolli-Zverev diretta 2-6, 6-6. Sinner travolge Lehecka in tre set, agli ottavi c'è Rublev. Dove vederla in tv e streaming

Si legge su ilmessaggero.it: Prosegue il percorso di Jannik Sinner a Parigi: oggi, sabato 31 maggio, l'azzurro scenderà in campo per il terzo turno del Roland-Garros, con l'obiettivo di ...

Cobolli oggi, live al Roland Garros 2025 contro Zverev. La diretta

Secondo msn.com: Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2025. Oggi, sabato 31 maggio, il tennista romano affronta Alexander Zverev, numero tre del mondo, nel terzo turno del torneo parigino, secondo Slam della ...

LIVE Roland Garros: Cobolli sul centrale contro Zverev, poi Errani-Paolini. In serata Djokovic

Lo riporta gazzetta.it: Non ci sono precedenti tra Cobolli e Zverev. Cobolli è alla quarta partecipazione al Roland Garros: nel 2022 non ha superato le qualificazioni. Nel 2023 le ha superate ma è stato sconfitto al primo ...