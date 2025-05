LIVE Cobolli-Zverev 1-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | doppio break del tedesco

Siamo al Roland Garros 2025 e l'azzurro Cobolli sta dando filo da torcere al tedesco Zverev, attualmente in vantaggio con un doppio break. Ogni scambio è una battaglia avvincente! Questa sfida non è solo sport, ma rappresenta la rinascita del tennis italiano, in un momento storico di grande fermento per i nostri atleti. Rimanete sintonizzati: il futuro del tennis azzurro si scrive qui!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Meraviglioso dritto incrociato strettissimo vincente dell’azzurro. 30-15 Perfetta la palla corta di rovescio di Zverev. 15-15 Splendida risposta di dritto vincente di Cobolli. 15-0 A metĂ rete il passante di rovescio dell’italiano. 4-1 Doppio break Zverev. Gran punto del tedesco, che si apre il campo con il dritto incrociato stretto e chiude con il rovescio a campo aperto. 30-40 Decolla la risposta di dritto del tennista di Amburgo. 15-40 Due palle del doppio break Zverev. Rovescio lungolinea fulmineo del numero 3 ATP. 15-30 Sulla riga il rovescio dal centro di Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zverev 1-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: doppio break del tedesco

Benvenuti alla diretta live dell'incontro tra Flavio Cobolli e Alejandro Davidovich Fokina, valido per il secondo turno dell'ATP 500 di Amburgo 2025.

