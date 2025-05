LIVE Canottaggio Europei 2025 in DIRETTA | Torre Soares quarti con il due di coppia

I Campionati Europei di canottaggio 2025 stanno regalando emozioni forti! Nella categoria due di coppia, la Polonia conquista l'oro con un tempo strepitoso, mentre l'Italia di Torre e Soares si ferma ai quarti. Riusciranno a risalire la china nelle prossime competizioni? Questo evento è solo un assaggio del crescente interesse per il canottaggio, sport che unisce tradizione e innovazione. Non perderti i prossimi aggiornamenti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:49 Ed è oro Polonia! 6:02.93 per ZietraskiBiskup che riescono a tenere a bada il ritorno dei campioni Olimpici. Secondo posto ed argento dunque per la Romania di CorneaEnache, bronzo Irlanda (McCarthyPazzala). Italia di TorreSoares quarta in 6:06.55. 11:48 Ultimi 200 metri. Bisogna tirar fuori tutte le energie residue. Forza ragazzi! 11:46 Zietraski e Biskup continuano a spingere ampliando il margine di vantaggio in favore della Polonia. A 500 metri dall’arrivo la bagarre sembra aperta per argento e bronzo. Irlanda, Romania ed Italia sono in un fazzoletto di poco meno di un secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Canottaggio, Europei 2025 in DIRETTA: Torre/Soares quarti con il due di coppia

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Canottaggio Europei 2025 Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Gli Europei U19 in diretta streaming; Campionati europei di canottaggio 2025: programma, orari, la squadra italiana e dove guardare; Europei U19: i risultati delle preliminary race e delle semifinali; Canottaggio, il trevigiano Elio Colombrino conquista il bronzo agli Europei Under 19. 🔗Approfondimenti da altre fonti

LIVE Canottaggio, Europei 2025 in DIRETTA: si assegnano i primi titoli

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata degli Europei di canottaggio 2025.

Europei canottaggio 2025 oggi: orari 31 maggio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Secondo oasport.it: Gli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio proseguiranno oggi, sabato 31 maggio, a Plovdiv, in Bulgaria: nella terza e penultima giornata di ...

Europei di canottaggio, nove barche azzurre in finale

Scrive ansa.it: Nove barche azzurre in finale agli Europei di canottaggio in corso a Plovdiv. In Bulgaria l'Italia qualifica tra gli uomini anche il quattro di coppia, il due senza e il doppio. (ANSA) ...